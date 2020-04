Quantos pênaltis Cássio defendeu no Corinthians?

O goleiro é ídolo do Timão e tem as defesas de penalidade como marca para os torcedores

Um dos grandes ídolos do , o goleiro Cássio, em mais de 400 jogos com a camisa alvinegra conquistou o torcedor por ser símbolo de algumas das conquistas mais importantes da história recente do - como a Libertadores e o de 2012.

O status de "herói" conquistado por Cássio passa muito por um fundamento específico: defesa de pênaltis. O atual goleiro é o segundo maior pegador de pênaltis da história do clube, atrás apenas de Ronaldo Giovanelli, que defendeu o clube por dez anos, contra os quase oito de Cássio.

A Muralha corinthiana, que vê se desempenho no fundamento crescer mais e mais desde 2017, tem o como sua maior vítima, e vai melhor em defesas durantes as disputas de pênaltis do que no tempo normal.

CÁSSIO: QUANTOS PÊNALTIS DEFENDEU COM A CAMISA DO CORINTHIANS?



O goleiro tem, ao todo, 18 pênaltis defendidos pelo Corinthians, sendo oito no tempo normal e dez nas disputas.

As defesas de penalidade de Cássio já tiveram papel decisivo em títulos do Timão - como os defendidos em fases mata-mata dos Campeonatos Paulistas de 2018 e 2019, contra São Paulo e - além de defesas emblemáticas para o torcedor e algumas que valeram três ponto na conta alvinegra no Campeonato Brasileiro.

Confira os números:

2013: duas defesas

2014: uma defesa

2015: duas defesas

2016: uma defesa

2017: quatro defesas

2018: quatro defesas

2019: quatro defesas

A Goal listou todas as defesas do camisa 12 do Timão:

ANO JOGO JOGADOR(ES) 2013 0 x 0 São Paulo Luis Fabiano 2013 0 x 0 São Paulo Rogério Ceni 2014 0 x 1 Eduardo da Silva 2015 1 x 0 São Paulo Rogério Ceni 2015 6 x 1 São Paulo Alan Kardec 2016 0 x 1 Cícero 2017 0 x 0 São Paulo Araruna 2017 1 x 1 Ortiz 2017 1 x 0 Luan 2017 2 x 0 Lucca 2018 1 x 0 São Paulo Diego Souza e Liziero 2018 1 x 0 Palmeiras Dudu e Lucas Lima 2019 1 x 1 Domínguez e Solari 2019 1 x 1 Ferroviária Thiago 2019 1 x 4 Flamengo Bruno Henrique

QUAIS OS NÚMERO DO GOLEIRO PELO CORINTHIANS?

No Corinthians desde 2012, Cássio tem números expressivos pelo time, que o tornaram um dos maiores jogadores do time do qual é titular há quase oito anos. Veja:

Jogos oficiais ( Paulista, Brasileiro, Copa do , Libertadores, Sul-Americana, Recopa e Mundial): 449

Gols sofridos: 360

Média: 0,8 gol/jogo

Vitórias: 213

Empates: 136

Derrotas: 100