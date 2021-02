Quantos jogos Messi já disputou pelo Barcelona?

O craque está há muitas temporadas no clube catalão e tem números de participações impressionantes; veja

Mais de 15 anos atuando por um mesmo clube, não para qualquer um. Lionel Messi é um dos membros do seleto grupo daqueles que podem contar esta história. Colecionando gols, títulos e recordes, o argentino construiu toda a sua carreira no Barcelona.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de alguns atritos internos e o pedido para deixar o clube ao final da temporada 2019-20, Lionel Messi está em mais um temporada defendendo as cores do Barcelona. O clube que o revelou no futebol profissional tem o camisa 10 como um de seus principais jogadores há muito tempo.

Titular absoluto do Barcelona há vários anos, o camisa 10 raramente fica de fora de algum jogo e, hoje em dia, a primeira opção para ser o capitão da equipe. Messi já passou dos 700 jogos pelo Barça, nos quais coleciona gols, assistências, jogadas marcantes, troféus e vitórias.

Confira os números de jogos no detalhe:

Quantos jogos Messi tem pelo Barcelona?

Ao todo, Lionel Messi já participou de 759 jogos oficiais vestindo a camisa do Barcelona, entre todas as competições que disputou, sejam nacionais ou internacionais. Entres os jogos estão 533 vitórias, 138 empates e 91 derrotas.

Quantos jogos Messi tem na La Liga?

Já são 17 temporadas em que Messi entra em campo pela La Liga defendendo o Barcelona. Neste tempo, o argentino já disputou 505 jogos na competição espanhola, o que o tornou, junto de Xavi, o jogador com mais aparições. Destas são 374 vitórias, 83 empates e apenas 48 derrotas, e o craque tem dez títulos conquistados.

Quantos jogos Messi tem na Champions League?

Pela maior competição de clubes da Europa, o camisa 10 já disputou 147 jogos, em 17 edições diferentes, além de ter conquistado quatro taças de campeão. Já são 87 vitórias, 38 empates e 22 derrotas, entre fase de grupos e mata-matas da Liga dos Campeões.

Quantos jogos Messi tem na Copa do Rei?

Pela Copa do Rei, Messi disputou 17 edições, fazendo, ao todo, 78 jogos, sendo 53 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Além disso, o camisa 10 conquistou a taça seis vezes.

Quantos jogos Messi tem no Mundial de Clubes da Fifa?

Nas três edições do Mundial de Clubes que participou - e foi campeão -, Messi participou de cinco jogos, ao todo e, em todos eles, saiu vencedor.

Quantos jogos Messi tem em Supercopas?

Na Supercopa da Espanha, foram 20 jogos disputados, em 12 edições diferentes, nas quais conquistou o troféu em sete. Ao todo, Messi teve nove vitórias, quatro empates e sete derrotas na competição.

Já na Supercopa Europeia, competição realizada em apenas uma partida, são quatro jogos disputados, dos quais venceu três.

Mais artigos abaixo

Quantos gols Messi tem pelo Barcelona?

Para ver quantos gols Lionel Messi marcou vestindo a camisa do Barcelona, clique aqui.