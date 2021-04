Expulsões de Neymar pelo PSG seguem um padrão: reação a violências

Desde a chegada do craque à Europa, apenas três outras estrelas do jogo viram mais cartões vermelhos: Sergio Ramos, Fernandinho... e Balotelli

Neymar é craque e sua habilidade com a bola nos pés dispensa qualquer comentário. Isto é um fato, uma unanimidade praticamente. O seu comportamento, contudo, é alvo de discussões e críticas – seja dentro ou especialmente fora de campo. A mais recente leva de escrutínios direcionados ao camisa 10 do PSG veio após mais uma expulsão sua: no final da derrota por 1 a 0 contra o Lille, equipe que lidera a Ligue 1 francesa à frente dos parisienses, o brasileiro se envolveu em uma briga com Djaló, da equipe adversária, e viu mais uma vez o cartão vermelho.

O camisa 10 do Paris Saint-Germain e o português do Lille, também expulso no lance, quase foram às vias de fato no túnel que dá acesso aos vestiários. Pelo lado do brasileiro, que obviamente puxa para si mais holofotes do que Djaló, as críticas ficaram centradas na sua falta de tranquilidade, na característica de pavio-curto e de “cabeça fraca”.

Independentemente de qual for a sua opinião sobre, existem verdades inquestionáveis em relação aos cartões vermelhos recebidos por Neymar desde sua chegada ao futebol europeu, em 2013: eles são muito para um atacante (foram 5), vieram quase todos em momentos difíceis para o time do ex-santista e quase todos nesta sua passagem pelo PSG (4 vezes, contra uma expulsão nos tempos de Barcelona). Quase todos poderiam ter sido evitáveis caso Neymar já não estivesse amarelado... e quase todos foram uma reação a algo feito pelos adversários.

Na verdade, todas as expulsões de Neymar com a camisa do PSG aconteceram logo após ele sofrer algum tipo de violência – o que reforça a impressão de que o brasileiro é considerado um alvo, e um alvo fácil de se desestabilizar emocionalmente. Um “raio-x” das expulsões neymarísticas nos terrenos do Velho Continente mostra um roteiro em comum. Também evidencia que, se Neymar não é santo, ele também é uma das vítimas da excessiva violência que muitas vezes passa batida no futebol francês.

Málaga 2x0 Barcelona, La Liga, 2016-17

(Foto: Getty Images)

A primeira expulsão de Neymar no futebol europeu aconteceu no segundo tempo de uma derrota do Barcelona. O time perdia por 1 a 0 quando Neymar, em velocidade pela ponta-esquerda, driblou um adversário e seguiu adiante. Em grande velocidade, o brasileiro adiantou muito a bola. A ponto de outro adversário ficar ligeiramente mais próximo de retomar a esfera. Neymar chega depois na jogada e dá um “tranco” no adversário, quase um choque natural embora não deixe de caracterizar a falta. Neymar leva o segundo cartão amarelo e, consequentemente, vê o vermelho. Um lance evitável, mas que também acontece.

PSG 2x2 Marseille, Ligue 1, 2017-18

(Foto: Getty Images)

A segunda expulsão, a primeira pelo PSG. O Olympique de Marseille vencia por 2 a 1. O jogo está em seus minutos finais e Ney acaba de receber um amarelo. Pouco depois, Neymar já havia passado por dois jogadores, que praticamente o haviam ensanduichado, a jogada continuou e Lucas Ocampos, jogador do Marseille, consegue o derrubar, desequilibrando-o pelos pés.

O brasileiro se levanta, já revoltado, e dá um encontrão em Ocampos, que se atira ao chão dando aquela clássica valorizada. Ambos recebem cartão amarelo, e Ney acaba sendo expulso. Seus companheiros de PSG não mostram surpresa pelo cartão vermelho enquanto Ney deixa o campo aplaudindo, ironicamente, o árbitro.

PSG 4x3 Bordeaux, Ligue 1, 2019-20

(Foto: Getty Images)

O terceiro vermelho de Neymar e o único em uma situação na qual seu time estava ganhando. A partida já estava nos acréscimos e o PSG estava a minutos de confirmar uma grande vitória. Neymar, no meio de campo, escapa de uma falta forte, uma rasteira praticamente, e na sequência da jogada um adversário recupera a bola.

O lance corre rápido e Neymar vai para a disputa, mas ao invés de tentar o desarme o brasileiro dá uma rasteira no adversário – como se devolvesse a agressão que um outro oponente lhe havia direcionado poucos segundos antes. Sob os protestos de Marquinhos, Neymar recebe o segundo amarelo e é expulso. Mbappé segura e tenta acalmar Neymar antes de o brasileiro sair de campo. O camisa 10 deixa o gramado batendo palmas, ironicamente, para a arbitragem, e já no corredor que dá acesso aos vestiários tira a camisa do PSG e a atira no chão.

PSG 0x1 Marseille, La Liga, 2020-21

(Foto: Getty Images)

A segundos do fim do clássico, confusão generalizada. Neymar, depois de discussão com Álvaro González, zagueiro do Marseille, lhe dá um tapa e recebe direto o cartão vermelho apesar de já ter o amarelo. Outros quatro jogadores foram expulsos na confusão. Neymar deixou o campo revoltado, acusando Álvaro González de racismo.

PSG 0x1 Lille, La Liga, 2020-21

(Foto: Getty Images)

O quinto cartão vermelho recebido por Neymar desde sua chegada ao futebol europeu. O PSG perdia, em casa, o duelo direto pelo topo da tabela contra o Lille. Neymar, em velocidade pela ponta esquerda, cai após sua perna ser tocada pela de Djaló. A bola vai saindo pela lateral na sequência, e o adversário consegue se colocar na frente de Neymar, para ficar com a cobrança. Neymar, já irritado pela falta não apitada, chega forte no oponente e, depois, o empurra ao chão com violência. Recebe o segundo amarelo e é expulso.

Cinco cartões vermelhos no total. Desde a chegada de Neymar à Europa, apenas outras três estrelas do futebol receberam mais: o zagueiro madridista Sergio Ramos (9), o meio-campista Fernandinho (6), do Manchester City, que também foi improvisado como zagueiro... e Mario Balotelli (6), o polêmico atacante italiano cuja carreira não se desenvolveu, muito por causa de seu temperamento, conforme a expectativa que sua habilidade levantava.

A questão comportamental sempre foi o único “porém” em relação a Neymar dentro de campo, mas não deixa de ser curioso que dentre suas cinco expulsões quatro tenham acontecido nesta sua passagem pelo PSG, quase todas quando sua equipe não vencia o duelo. E quase todas elas foram consequência direta de algum tipo de violência sofrida pouco antes, que não tenha sido vista como falta pela arbitragem.

Evidente que Neymar poderia ter atitudes diferentes, e este seu fator comportamental segue como uma de suas maiores fraquezas como jogador, mas é evidente também que o futebol francês se coloca como um terreno extremamente hostil contra ele.