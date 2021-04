Pochettino admite PSG mais longe da taça após derrota com Neymar expulso: "Vai ser difícil"

Técnico analisou a derrota da equipe para o Lille e a vantagem que o rival abriu na Ligue 1

O PSG viu o Lille abrir três pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês, após a derrota por 1 a 0 no sábado (3). E, de acordo com o técnico Mauricio Pochettino, o título está cada vez mais distante.

"Vai ser difícil. Sabíamos muito bem que ia ser difícil até o fim e é claro que precisamos continuar e pensar em todas as competições. Eles criaram menos chances do que nós, mas foram mais clínicos na frente do gol. Acho que merecíamos mais pelo menos um ponto ou até três. No final perdemos e claro que estamos muito decepcionados com o resultado.", disse.

"Não criamos o suficiente. Criamos mais do que eles, mas não o suficiente e talvez tenhamos mostrado falta de agressividade mais pro final do jogo. Estávamos pensando que com o domínio iríamos marcar, mas no final acabou o tempo e não fizemos o gol", completou.

Agora, deixando de lado a briga pelo título do Campeonato Francês, o PSG volta suas atenções para a Champions League. Na quarta-feira (7), os parisienses enfrentam o Bayern de Munique, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da UCL.