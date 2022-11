Quantos jogadores podem ficar no banco de reservas na Copa do Mundo?

Norma antiga permitia apenas 12 jogadores no banco em cada partida; saiba agora quantos reservas poderão ser relacionados no Mundial do Qatar

Uma reunião realizada em junho deste ano, em Doha, no Qatar, onde a Copa do Mundo será realizada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, acabou com a aprovação da IFAB, instituição que estipula as regras do futebol, a respeito da fixação das cinco substituições em uma mesma partida, algo que havia sido adotado de maneira temporária por conta da pandemia de Covid-19, e o aumento do limite de jogadores presentes nos bancos de reservas durante as partidas.

Outra novidade é o aumento da pré-lista de convocados para o Mundial. Anteriormente, as seleções tinham a obrigação de enviar 35 nomes. Para a Copa do Mundo do Qatar, a pré-lista foi aumentada para 55 nomes.

Mas, afinal, quantos jogadores podem ficar no banco na Copa? A GOAL te mostra.

Os técnicos das seleções poderão contar com até 15 jogadores no banco de reservas, o que aumenta a gama de opções para as substituições durante das partidas.

Se mantém, porém, o limite fixo de 3 paradas para a realização das substituições, sendo excluídas desta conta as substituições realizadas no intervalo das partidas. Vale lembrar que, em caso de prorrogação, uma substituição a mais é permitida, totalizando seis.

Além dos 15 substitutos, a Fifa comunicou que somente 11 integrantes da comissão técnica (sendo um deles obrigatoriamente um médico) poderão ficar no banco durante as partidas.