Guerrero quer voltar ao Corinthians, mas clube não se empolga

Paolo Guerrero sonha em voltar ao Corinthians para a disputa da próxima temporada. O centroavante de 37 anos vê o clube paulista como a melhor opção no mercado da bola. A diretoria corintiana, contudo, não se empolga com a possibilidade de retorno do atleta, conforme apurado pela GOAL.

O presidente Duilio Monteiro Alves e seus pares não acreditam que seja o momento ideal de investir no retorno do veterano ao Parque São Jorge. A diretoria gosta dos nomes que têm à disposição para a função, em especial de Jô, que tem contrato até o fim de 2023. O dono da camisa 77 fez dez gols e deu seis assistências em 48 jogos na temporada.

A confiança no titular da posição e as temporadas recentes de Guerrero — ele disputou 31 partidas entre 2020 e 2021, com 12 gols e duas assistências — é o que travam uma investida no peruano por parte do Corinthians. Ele defendeu o clube entre 2012 e 2015. No CT Joaquim Grava, foi campeão do Mundial de Clubes (2012), da Recopa Sul-Americana (2013), do Paulistão (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015).

Outros clubes

Livre no mercado desde que deixou o Internacional, Paolo Guerrero recebeu consultas do Fluminense. O Tricolor Carioca mira um atacante para a temporada 2022 e achou justo os valores pedidos pelo camisa 9. No entanto, ainda não há negociação em andamento.

Guerrero ainda está avaliando opções. O peruano de 37 anos, segundo apuração da GOAL, recebeu proposta de um clube da MLS, além de despertar o interesse do Boca Juniors, da Argentina.

O Fluminense, por sua vez, espera para saber se conseguirá uma vaga na Copa Libertadores 2022, antes de definir como será o planejamento para a próxima temporada. A ideia é que o clube possa fazer maiores investimentos em 2022.

Os atacantes Raúl Bobadilla e Abel Hernández terão seus contratos encerrados em dezembro e dificilmente ficarão no clube, também por isso o nome de Paolo Guerrero virou uma opção.