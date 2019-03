Quantos gols de falta Lionel Messi já marcou?

Astro do Barcelona e da Argentina tem ótimos números na bola parada

Lionel Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol e tem os números para defender sua posição na lista dos gênios da esporte. O astro é o maior artilheiro da história do e da , além de ter vencido cinco Bolas de Ouro. Ele também é perigoso na bola parada.

Messi é o principal cobrador de faltas das duas camisas que defende. No dia 17 de março, no show que deu contra o - que contou com hat-trick -, o argentino fez seu gol de número 45 em cobranças de tiros diretos.

A maior parte dos gols de falta foi marcada por Messi com a camisa do Barcelona (39), mas o camisa 10 ainda estufou as redes seis vezes pela Argentina.