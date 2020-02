Quantos gols Bruno Henrique fez em clássicos pelo Flamengo?

Desde que chegou ao Rubro-negro, o atacante vem sendo o pesadelo dos rivais cariocas; confira o retrospecto

Logo que chegou ao , Bruno Henrique rapidamente caiu nas graças da torcida. As boas atuações, principalmente nos clássicos contra , e , encantaram o torcedor - além do papel fundamental do jogador nos títulos conquistados ano passado. Em 14 jogos contra os rivais cariocas, o atacante já marcou 12 gols.

Na noite desta quarta-feira, 12 de fevereiro, o "Mister Clássico" (apelido dado pela torcida) deixou o dele na vitória do Fla por 3 a 2 sobre o Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara. O gol rendeu até comparações entre Bruno Henrique e Cristiano Ronaldo nas redes sociais. O Flamengo agora aguarda a partida entre Boavista e Volta Redonda para saber o seu adversário na final estadual.

O camisa 27 estreou pelo Flamengo justamente em um clássico. Em 26 janeiro de 2019, o time da Gávea visitou o Botafogo no Nilton e Bruno Henrique marcou os dois gols da vitória rubro-negra. A maior vítima do atacante nesse quesito é o Vasco. Em quatro partidas contra o Cruzmaltino, o jogador soma cinco gols.

O retrospecto do Flamengo quando Bruno Henrique está em campo contra os grandes do Rio de Janeiro também é muito bom. Foram nove vitórias nas 14 partidas disputadas, além de quatro empates e apenas uma derrota (para o Fluminense, no Carioca de 2019), o que representa um aproveitamento de 73,8%.

Bruno Henrique x Botafogo

Três jogos, três vitórias e três gols marcados.

26/01/2019 - Botafogo 1 x 2 Flamengo - 2 gols

28/07/2019 - Flamengo 3 x 2 Botafogo - 1 gol

07/11/2019 - Botafogo 0 x 1 Flamengo - nenhum gol

Bruno Henrique x Fluminense

Sete jogos, quatro vitórias, dois empates e uma derrota, quatro gols marcados.

14/02/2019 - Flamengo 0 x 1 Fluminense - nenhum gol marcado

24/03/2019 - Flamengo 3 x 2 Fluminense - 2 gols

27/03/2019 - Fluminense 1 x 2 Flamengo - nenhum gol marcado

06/04/2019 - Flamengo 1 x 1 Fluminense - nenhum gol marcado

09/06/2019 - Fluminense 0 x 0 Flamengo - nenhum gol marcado

20/10/2019 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - 1 gol

12/02/2020 - Fluminense 2 x 3 Flamengo - 1 gol

Bruno Henrique x Vasco

Quatro jogos, duas vitórias e dois empates, cinco gols marcados

09/03/2019 - Vasco 1 x 1 Flamengo - nenhum gol marcado

14/04/2019 - Vasco 0 x 2 Flamengo - 2 gols

17/08/2019 - Vasco 1 x 4 Flamengo - 1 gol

13/11/2019 - Flamengo 4 x 4 Vasco - 2 gols