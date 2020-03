Quantos anos tem Jorge Jesus, técnico do Flamengo?

Treinador do Flamengo aguarda o resultado do terceiro exame para confirmar ou não o coronavírus

Jorge Jesus ainda aguarda o resultado do terceiro exame feito para a confirmação ou não se ele está com coronavírus. Os primeiros dois testes deram positivo fraco ou inconclusivo, por isso, foi feita mais uma avaliação.

Como se sabe, a Covid-19 (doença causada pelo coronavírus) tem mais impacto entre os idosos e pessoas com problemas anteriores à doença como hipertensão, diabétes, insuficiência renal crônica e doença respiratória crônica.

A primeira vítima fatal em decorrência da doença em foi justamente um amigo de Jorge Jesus infectado. Com isso, fica a preocupação sobre a saúde do treinador do .

Jorge Jesus tem 65 anos. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1954 na cidade de Amadora, região metropolitana de Portugal. O município é um dos menores de Portugal, com pouco mais de 170 mil habitantes. Foi em um clube da cidade, por sinal, que ele começou a carreira como jogador, o Estrela de Amadora - clube já extinto. Ele ainda se trasnferiu para o , onde começou sua carreira profissional.

A carreria como treinador começou em 1990 no Amora, pequeno time português. Porém, o primeiro grande trabalho do treinador aconteceu somente em 2008, quando ele assumiu o comando do Braga e venceu a já extinta Taça Intertoto da Uefa.

Na temporada seguinte, foi contratado pelo onde ficou até 2015. Foram três títulos do Campeonato Português, uma e cinco Taças da Liga de Portugal. Foram também dois vice-campeonatos na , em 2011/12 e 2012/13.

Na sequência da carreira, ele ainda treinou o Sporting e o Al-Hilal, da , antes de chegar ao Flamengo em junho de 2019.

No Rubro-negro carioca, Jesus rapidamente caiu nas graças da torcida e conquistou cinco títulos e poucos meses: e Brasileirão, em 2019, e , Supercopa do e a , em 2020.