Quanto o Vasco vai receber pela venda de Talles Magno?

Clube carioca ainda manteve 10% dos direitos do atacante para uma futura venda e terá direito a valores por conta do mecanismo de solidariedade

O Vasco anunciou a venda do atacante Talles Magno para o New York City nesta quarta-feira, dia 19 de maio. A joia de 18 anos já foi apresentada em seu novo clube e vai atuar na Major League Soccer estadunidense, que já iniciou para a temporada 2021.

A notícia surpreendeu boa parte da torcida, já que a negociação era tratada como sigilo por parte do clube, que corria risco de sofrer penhora do valor recebido em função de dívidas passadas.

A Goal tem tudo que você precisa saber sobre a venda de Talles, o valor que o Vasco recebeu e, ainda pode receber com uma futura venda.

Quanto o Vasco recebeu pela venda?

Os valores da venda ainda não foram pelo clube, segundo o GE, o New York City pagou R$ 43 milhões à vista por 90% dos direitos do atacante, sendo que 75% dos direitos pertenciam ao Cruz-maltino, e 15% ao próprio jogador. Sendo assim, o Vasco embolsa cerca de R$ 32 milhões pela venda de Talles, num primeiro momento.

A negociação ainda pode ultrapassar R$ 60 milhões, com bônus e metas atingidas por Talles Magno no NYC. Os valores recebidos já foram utilizados para pagar salários e acertar contas do time, segundo fontes.

Quanto o Vasco ainda pode ganhar com Talles no futuro?

Vale lembrar que o Vasco manteve 10% dos direitos federativos de Talles Magnos para uma futura venda. E, como clube formador, tem uma porcentagem de futuros negócios envolvendo o atleta assegurada pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Com isso, cada clube em que o atleta passou entre os 12 e 23 anos de idade, os clubes tem direito a 5% dos valores de uma negociação internacional, proporcionalmente com o período no time. No caso de Talles, que ficou no clube até completar 18 anos, o Vasco irá receber 2,5% de todas as vendas futuras envolvendo o jogador, pelo menos.

Talles chegou ao profissional do Vasco aos 16 e, mesmo com algumas lesões, sempre foi tratado como uma joia pelo clube ao ponto de atrair o interesse de alguns times europeus. Talles atuou em 69 partidas pelo Cruzmaltino, marcando cinco gols e distribuiu sete assistências.