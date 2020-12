Quanto o Fluminense ganha com a contratação de Pedro pelo Flamengo?

Rubro-negro acertou a compra do atacante junto à Fiorentina e será jogador do clube até 2025; clube formador, Flu recebe parcela

Pedro é jogador do em definitivo. O clube Rubro-negro exerceu a opção de compra após o período de empréstimo do atacante e o camisa 21 será jogador do time da Gávea até 2025. E o , clube formador do jogador, se beneficia diretamente desta negociação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embora a contratação signifique que o rival está se reforçando, o Fluminense recebe uma boa quantia de dinheiro, não só pelo mecanismo de solidariedade da Fifa mas por ter 10% dos direitos do atleta. Após a Fiorentina fazer jogo duro, o Rubro-negro acertou a compra do atacante por 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 87 milhões na cotação atual).

Mais times

Deste montante, que segundo o Globo Esporte será parcelado até 2023, o lucrará cerca de R$ 11 milhões, dos quais R$ 8,6 milhões são referentes aos 10% do valor da compra e os R$ 2,4 milhões restantes são referentes ao percentual de clube formador. O receberá este valor de forma integral, mesmo com o pagamento parcelado do clube rival.

Mais artigos abaixo

Quando vendeu Pedro à Fiorentina em 2019, o Fluminense recebeu 8 milhões de euros (R$ 36,5 milhões na época) dos 11 milhões de euros (R$ 50,2 milhões) investidos. No entanto, antes de acertar a venda do atacante para o time italiano, o Tricolor recusou uma abordagem do próprio Flamengo.

O atacante de 23 anos é um dos principais jogadores da temporada do Flamengo. Com 20 gols, é o artilheiro do time na temporada, à frente até de Gabigol.