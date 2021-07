Quanto o Botafogo quer para negociar o zagueiro Kanu?

Monitorado por São Paulo e Santos, o zagueiro Kanu é visto como um ativo pela cúpula do Botafogo. Cruz Azul, do México, também já fez oferta por ele

O Botafogo está disposto a negociar o zagueiro Kanu, com quem tem contrato até dezembro de 2022. O clube, no entanto, vê o atleta como um ativo importante no mercado da bola e pretende fazer dinheiro com a sua liberação. Hoje na Série B do Brasileiro, o Alvinegro Carioca tem uma dívida que ultrapassa o R$ 1 bilhão.

O desejo do Botafogo é negociar o defensor de 24 anos por 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões na cotação atual) para o mercado do exterior, conforme apurado pela Goal. Em caso de negociação para o futebol nacional, a pedida é ligeiramente inferior: R$ 10 milhões. Os números foram reduzidos em relação às pedidas do início da atual temporada.

Os cariocas detêm 80% dos direitos econômicos do atleta, que já esteve em campo em 25 partidas na atual temporada. Há a intenção de negociá-lo para amenizar a elevada dívida nesta temporada.

Ao menos dois clubes já demonstraram interesse em Kanu no futebol brasileiro. O São Paulo sinalizou com uma proposta de R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta no início desta temporada. À época, contudo, o Botafogo não quis negociá-lo com o clube do Morumbi.



Kanu é visto como ativo importante nos bastidores de General Severiano (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Santos também tem interesse em sua contratação. A possível busca é um desejo de Fernando Diniz. A Goal, porém, apurou que ainda não houve uma proposta do Peixe para tirá-lo de General Severiano. Não houve contato entre as diretorias e tampouco dos santistas com o estafe do atleta.

O Cruz Azul, do México, também demonstrou interesse na contratação do atleta. Os mexicanos fizeram contato em janeiro deste ano. Na ocasião, o Glorioso pediu 400 mil dólares (R$ 2 milhões na cotação atual) pelo empréstimo até o fim de 2021. Ao fim do contrato de cessão, o clube teria que desembolsar 4 milhões de dólares (R$ 20,8 milhões) pela aquisição do atleta. O valor seria reduzido para 3,2 milhões de dólares (R$ 16,6 milhões) em caso de aquisição na metade do vínculo.