Quanto é a premiação do Mundial de Clubes? Quanto ganha o campeão?

Saiba quantos milhões o Flamengo, Liverpoool e outros clubes podem faturar no torneio

Com grande expectativa para a final entre e , o Mundial de Clubes teve início na última quarta-feira (11) e, embora os sete clubes que estão na disputa sonham em conquistar o troféu, sob o ponto de vista financeira, a competição não chega a ser interessante.

Sonho do na temporada, o Mundial tem valor esportivo que não se compara com a premiação, que é baixa, tendo como parâmetro o que se paga em competições domésticas na Europa e América do Sul.

Confira as premiações do :

MUNDIAL DE CLUBES: QUANTO GANHA O CAMPEÃO?

O Mundial de clubes tem sua premiação estagnada há alguns anos porque não é rentável para a Fifa. Desta forma, o campeão vai receber apenas cinco milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões).

Em comparação aos torneios brasileiros a diferença é evidente. Enquanto o Brasileirão paga R$ 33 milhões ao vencedor, o campeão da Copa do recebe R$ 52 milhões.

Já na , torneio sul-americano, o Flamengo embolsou R$ 83 milhões em 2019.

Para o Liverpool, o valor chega a ser ainda mais irrisorio. Pelo título da Liga dos Campeões, os Reds arrecadaram R$ 505 milhões (entre bônus ao campeão e acumulado no torneio).

QUANTO CADA CLUBE RECEBE NO MUNDIAL?

Enquanto o campeão embolsa cinco milhões de euros, (R$ 23 milhões), o segundo colocado recebe quatro milhões (18,37 milhões) e o terceiro 2,5 milhões (cerca de R$ 13,78 milhões).