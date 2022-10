Quanto é a premiação do Mundial de Clubes? Quanto ganha o campeão?

Saiba quantos milhões os clubes faturam no torneio organizado pela Fifa

Com a definição dos campeões nos principais campeonatos continentais de clubes, vai crescendo a expectativa para a disputa do Mundial de Clubes de 2022, que ainda não teve maiores detalhes revelados pela Fifa.

Em função da realização da Copa do Mundo Qatar 2022 nos meses de novembro e dezembro, muitas ligas pelo planeta tiveram que rearranjar seus calendários na reta final do ano. E isso tem um impacto na organização da Fifa para realizar o torneio de clubes.

Na edição 2021, realizada ainda no começo deste ano, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato após perder a final para o Chelsea, da Inglaterra, por 2 a 1. O Verdão embolsou um bom valor em prêmios por seus feitos no campeonato, embora o grande objetivo, a taça, tenha sido adiado mais uma vez. Com a vaga na final, o Palmeiras assegurou 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21, 1 milhões). Esse é o prêmio dado pela Fifa ao vice-campeão do torneio.

Agora, será a vez do Flamengo, tricampeão da Libertadores em 2022, a buscar a conquista que não vem ao futebol brasileiro desde 2012, com o triunfo do Corinthians. Isso sem falar na bolada em dinheiro que o campeão fatura.

Mundial de Clubes: quando ganha o campeão?

O Mundial de Clubes está com sua premiação estagnada há alguns anos. O campeão do torneio na última edição, o Chelsea, recebeu 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,4 milhões).

Quanto os clubes participantes do Mundial recebem?

Os times eliminados na semifinal garantem ao menos o valor de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões). O prêmio destinado ao terceiro colocado do Mundial é de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,2 milhões).

O quinto colocado volta para casa com US$ 1,5 milhão, enquanto o sexto recebe 1 milhão de dólares. O sétimo e último colocado, que na edição passada da competição foi o AS Pirae, ganha 500 mil dólares por sua participação.