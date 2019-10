Quanto custa para contratar Lionel Messi no FIFA 20?

Você pode tentar tirar o atacante do Barcelona, mas será fácil conseguir essa transferência?

Lionel Messi é o jogador com a melhor classificação no Fifa 20, feito no qua faz todo treinador sonhar em assinar contrato com a estrela do no Modo Carreira. Surpreendentemente, contratar o atleta do Barcelona no game é mais fácil do que você poderia imagina - desde que o clube tenha orçamento e reputação de transferência necessária.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Os maiores times da Europa são capazes de adicionar Messi a folha salárial, como por exemplo o e o . O , por sua vez, está fora do mercado ao se tratar de Messi devido ao orçamento inicial da equipe no game, a menos que um acordo de troca entre jogadores possa ser feito. Da mesma forma, , e não têm dinheiro suficiente para contratar o argentino.

O Paris Saint-German tem o orçamento necessário para assinar com Messi. O atleta completaria o ataque da equipe com Kylian Mbappe e Neymar. Na , apenas o de Munique pode pagar por Messi, enquanto na a e Piemonte Calcio (nome da no Fifa 20), teriam que realizar uma troca entre jogadores.

Mudanças para a estão fora de cogitação, uma vez que nenhum clube da principal competição de futebol dos Estado Unidos têm capital ou reputação suficiente para contratar Messi.

O teria que vender parte do elenco para assinar com o Hermano, enquanto o Barcelona está realmente disposto a vendê-lo para o no Fifa 20 - algo inimaginável na vida real!



(Foto: Getty Images)

Quanto custa para contratar Messi no FIFA 20?

Messi está avaliado em 86 milhões de libras no Fifa 20. De início, você precisará de um lance de pelo menos 100 milhões de libras para comprar o jogador do Barcelona no Modo Carreira. O valor, no entanto, pode ser reduzido com a inclusão de atletas em um acordo de troca. No game, o Barcelona procura um ala, zagueiro ou meio-campista como parte de uma negociação.

Inicialmente, a equipe espanhola também exigem cerca de 140 milhões de libras para vender o Hermano, porém estão dispostos a negocia-lo por aproximadamente 130 milhões de libras.

O salário semanal de Messi no Barça, no game, é de 509 mil libras. Porém, o jogador estaria disposto a reduzir para 340 mil libras com um bônus de assinatura de dois milhões de libras.

Você precisará prometer a Messi que ele será parte "crucial" da equipe e oferecer um contrato por pelo menos dois anos. Somente assim o camisa 10 assinará um acordo sem cláusula de liberação.

Quando termina o contrato de Messi no FIFA 20?

O contrato de Messi expira em 2021 no Fifa 20. Isso significa que o jogador estará disponível em uma possível transferência gratuita assim que a terceira temporada no Modo Carreira chegar ao fim.





Até lá, Lionel Messi terá 34 anos e poderá ter perdido um pouco do ritmo além dos atributos de jogo. Ainda assim, será um dos melhores jogadores do mundo e um item obrigatório para qualquer equipe. Isso se conseguir paga-lo.

Qual o potencial de Lionel Messi no FIFA 20?

Messi tem uma capacidade atual de 94 no Fifa 20, pontuação máxima na qual o argentino pode alcançar no jogo. Com 32 anos no início do Modo Carreira, a classificação de potencia também é 94.

No FIFA 13, Lionel Messi somava 97 de potencial geral, número que reduziu gradativamente ao longo dos lançamento: de 95 no Fifa 15 para 93 no Fifa 17. A classificação potencial voltou a subir no Fifa 18 para 94 e permaneceu nessa pontuação no Fifa 19 e Fifa 20.