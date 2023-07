Quanto o Corinthians vai ganhar com possível venda de Malcom pelo Zenit?

Clube russo pede € 50 milhões pela venda do atacante de 26 anos; Al-Hilal tem interesse na contratação do jogador

O Corinthians está de olho em uma possível venda de Malcom pelo Zenit, da Rússia, no mercado da bola. O clube embolsará um percentual de uma eventual venda por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA. Os paulistas têm direito a 2,38% de um negócio. O número foi calculado pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, demonstrou interesse na contratação do atacante brasileiro, e os russos pedem € 50 milhões (R$ 269,6 milhões na cotação atual) pela liberação do atleta de 26 anos. Os sauditas, contudo, ainda não sinalizaram com uma proposta pela aquisição do jogador.

Com o percentual que tem direito da negociação por ser um dos formadores de Malcom, o Corinthians embolsaria € 1,190 milhão (R$ 6,420 milhões) de uma eventual transferência. O atacante defendeu as cores do Timão entre 2008 e 2015. Ele fez todo o período de divisões de base pelo clube paulistano.

Malcom deixou o Corinthians em janeiro de 2016 para defender as cores do Bordeaux, da França. Depois de três temporadas no clube, foi negociado ao Barcelona, mas não se firmou no Camp Nou. Na temporada 2019/2020, se transferiu para a Rússia, onde atua pelo Zenit.

Na última temporada, o atacante disputou 33 partidas pelo time russo, somando 2.740 minutos em campo. No período, marcou 26 gols e deu seis assistências.