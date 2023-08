Quanto o Corinthians ganha com a venda de Róger Guedes?

Negócio está avaliado entre € 11 milhões e € 12 milhões; Corinthians detém 40% dos direitos econômicos e vai embolsar até € 4,8 milhões

O Corinthians acertou a venda de Róger Guedes ao Al-Rayyan, do Qatar, no mercado da bola. Mas o valor ainda não foi informado. A GOAL apurou que o negócio está avaliado entre € 11 milhões (R$ 58 milhões na cotação atual) e € 12 milhões (R$ 63,25 milhões). Quanto o Timão vai levar do negócio?

O clube paulista é detentor de 40% dos direitos econômicos. Desta forma, serão embolsados entre € 4,4 milhões (R$ 23,2 milhões) e € 4,8 milhões (R$ 25,3 milhões). O valor será quase metade do que o clube pretendia faturar com a negociação — a pedida corintiana era de € 8 milhões (R$ 42,17 milhões) pelo percentual que detinha do atleta.

Os outros 60% dos direitos econômicos estão divididos entre Róger Guedes e o empresário Paulo Pitombeira — a dupla, portanto, ficará com um percentual entre € 6,6 milhões (R$ 34,8 milhões) e € 7,2 milhões (R$ 38 milhões). A forma de pagamento do negócio ainda não foi confirmada.

Róger Guedes tinha contrato com o Corinthians até 31 de agosto de 2025, mas havia um acordo entre o jogador e o presidente Duílio Monteiro Alves para que ele fosse liberado no mercado da bola em caso de uma proposta que o agradasse. A oferta do Qatar foi a mais interessante para o atleta.

Fora do jogo contra o Newell's Old Boys, da Argentina, nesta terça-feira (1), na Neo Química Arena, ele já se prepara para viajar ao país nesta quarta-feira (2). Ele é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato com o novo clube. Não haverá uma partida de despedida para o atacante de 26 anos no time do Parque São Jorge.

O atacante disputou 41 partidas na atual temporada pelo Timão, somando 3.633 minutos em campo. No período, marcou 22 gols e deu duas assistências. Ele era tratado como o principal nome da equipe paulistana em 2023.