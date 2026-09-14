A Corte de Apelação de Paris determinou nesta segunda-feira que o francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, pague 60 mil euros ao seu antigo clube, o Paris Saint-Germain.

Segundo informou o jornal "L'Équipe", a decisão visa compensar os prejuízos financeiros que o Paris Saint-Germain sofreu em decorrência dos problemas de liquidez enfrentados na primavera de 2025, quando os advogados do jogador congelaram as contas bancárias do clube como medida preventiva para garantir o pagamento das bonificações em disputa.

Embora o tribunal tenha reconhecido os custos decorrentes da abertura de uma linha de crédito emergencial, rejeitou as demais ações do clube parisiense. Os juízes rejeitaram os pedidos do Paris Saint-Germain de indenização pelos danos morais, de imagem ou de reputação, considerando que os riscos de convulsão interna ou de sanções da Fifa levantados pela diretoria eram infundados.

Trata-se de um novo capítulo em uma disputa que se acreditava encerrada. Em agosto de 2024, após ingressar no Real Madrid na sequência de longas negociações de transferência, Kylian Mbappé reivindicou o valor de 60 milhões de euros do Paris Saint-Germain, referentes às bonificações e aos incentivos que ele alegava que o clube se recusava a pagar.

Apesar do apoio da comissão jurídica da liga espanhola, as coisas emperraram, e Mbappé entrou com uma ação judicial no tribunal do trabalho na primavera de 2025.

Nesse intervalo, seus advogados deram início a procedimentos de penhora preventiva sobre as contas do clube. Essa medida, tomada de forma unilateral — e da qual o clube não tinha conhecimento no momento da emissão da ordem —, permite congelar os recursos até que seja proferida uma sentença judicial, sendo um procedimento útil para garantir a capacidade do credor de quitar suas dívidas no futuro. Ainda assim, essa medida deve ser justificada pela situação financeira da empresa.

Por sua vez, o clube reagiu com indignação, por acreditar que dispunha de recursos financeiros suficientes para enfrentar qualquer condenação, e afirmou que o entorno de Mbappé só pediu esses bloqueios "para fins midiáticos".

O Paris Saint-Germain conseguiu a anulação desses bloqueios em maio e, seis meses depois, em dezembro de 2025, o tribunal do trabalho determinou que o clube francês pagasse 61 milhões de euros a Mbappé, decisão que o clube acatou a contragosto.

Cerca de um ano depois, chegou a vez de Mbappé indenizar o Paris Saint-Germain, ainda que por um valor muito menor. Em 3 de setembro de 2026, a Corte de Apelação de Paris determinou que o jogador pagasse 60 mil euros como indenização ao seu antigo clube para compensar a "interrupção de liquidez" durante o período de penhora de ativos, que durou 45 dias, entre 10 de abril e 25 de maio de 2025.

O Paris Saint-Germain foi obrigado a buscar uma linha de crédito de última hora "para atender às suas necessidades de financiamento correntes", o que lhe custou dinheiro.

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