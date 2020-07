Quantas vezes as semifinais do Paulistão tiveram só grandes neste século?

Nas quartas de final, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos buscam hegemonia inédita neste século no Campeonato Paulista

O quarteto principal do futebol em vai a campo nas quartas de final do Campeonato Paulista nesta semana buscando uma hegemonia inédita neste século: alcançar três edições seguidas ocupando as quatro primeiras posições do torneio.

Em 2018, , , São Paulo e foram os quatro primeiros após eliminar, respectivamente, , , e -SP; em 2019, os derrotados nas quartas de final foram Ferroviária (Corinthians), (São Paulo), Novorizontino (Palmeiras) e Red Bull (Santos).

Agora, em 2020, os quatro postulantes a serem os intrusos no meio dos grandes são , Santo André, e Red Bull Bragantino, sendo esse último o time de melhor campanha geral e então mandante do seu jogo eliminatório, contra o Corinthians.

Antes desta sequência, a Ponte Preta foi finalista em 2017, assim como o Audax em 2016. Depois, 2015 foi um ano só de grandes, e 2014 teve Ituano e Penapolense nas semis, com o Ituano campeão estadual. Nos anos anteriores, entre 2013 e 2007, Mogi Mirim, , Ponte Preta, Santo André, Prudente, Guaratinguetá, Bragantino e São Caetano também chegaram entre os quatro finalistas no formato de mata-mata - só em 2009 e 2011 os quatro grandes dominaram as semifinais no período.

Seguindo a cronologia, 2005 e 2006 foram torneios por pontos corridos vencidos pelos grandes, e 2004 teve uma final improvável entre São Caetano e Paulista. A edição de 2003 teve a última aparição da Portuguesa nas semifinais; 2002 foi um torneio que não contou com a presença dos grandes; e 2001 teve Ponte Preta e Botafogo-SP entre os quatro.

Semifinais de com os quatro grandes no século (desde 2001)

2019 - Corinthians campeão sobre o São Paulo

2018 - Corinthians campeão sobre o Palmeiras

2015 - Santos campeão sobre o Palmeiras

2011 - Santos campeão sobre o Corinthians

2009 - Corinthians campeão sobre o Santos