Quantas vezes Abel Ferreira foi expulso como técnico do Palmeiras?

Português coleciona 38 cartões, entre amarelos e vermelhos, desde a sua chegada ao Verdão

Mais uma vez, Abel Ferreira se exaltou na beira do gramado e acabou sendo punido. Neste domingo (16), o técnico do Palmeiras recebeu um cartão amarelo seguidos por uma reclamação no clássico contra o São Paulo. O treinador alviverde é o que mais é punido no Brasil.

Há dois anos no comando do Verdão, Abel Ferreira tem chamado atenção não apenas pelas conquistas com o clube (duas Copas Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-americana e Paulistão), mas também pelas trocas de farpas com a arbitragem e expulsões.

O português, extremamente participativo em cada duelo Alviverde, já tem uma "ficha" quando se trata de cartões recebidos desde quando chegou ao time.

Em 175 partidas no comando do Palmeiras, Abel Ferreira soma 38 cartões, sendo 34 amarelos e quatro vermelhos diretos (não inclusos dois amarelos que resultaram em expulsão).

*Atualizado pela última vez em 16 de outubro de 2022, às 16h49 (de Brasília), do decorrer de Palmeiras x São Paulo, pela 32ª rodada do Brasileirão

Expulsões diretas

Abel Ferreira foi expulso pela primeira vez na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2020, contra o Ceará. Na ocasião, o árbitro Braulio da Silva Machado afirmou na súmula que foi ofendido pelo português. O treinador negou a acusação e foi absolvido pelo STJD.

Já o segundo cartão vermelho veio na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. Na partida, o técnico havia sido advertido por Leandro Vuaden com cartão amarelo e, inconformado com a não aplicação de cartão para Diego, acabou recebendo o vermelho.

A terceira expulsão foi em agosto de 2021, quando o comandante Alviverde também não concordou a decisão de Bruno Arleu de Araújo ao expulsar Patrick de Paula no duelo diante do Atlético-MG, pela 16ª rodada do Brasileirão, e acabou sendo punido após contestar o árbitro.

Por fim, no segundo jogo da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, o português acabou recebendo o vermelho ao chutar uma garrafa uma garrafa de água na direção do banco do Furacão após o segundo gol do Verdão.