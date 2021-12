Quantas vezes Abel Braga já treinou o Fluminense?

Pensando em alçar voos mais altos para a temporada 2022, o Fluminense tem agido forte no mercado de transferências. Dentre os anúncios mais recentes, o Tricolor já anunciou o volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, e tem outros nomes de destaque em pauta. E surpreendeu muitos ao acertar, agora em dezembro de 2021, com Abel Braga para ser o treinador do clube na próxima campanha.

A notícia deste novo acerto entre Abel e Fluminense foi dado pela Rádio Globo. Esta será a quarta passagem de Abelão pelo Tricolor Carioca – instituição carioca com a qual possui a maior identificação. Abel Braga chega sob certa desconfiança ainda pela memória de como era o seu Flamengo em 2019 e como o Rubro-Negro acabou desempenhando, após sua demissão, tendo Jorge Jesus na área técnica. Ainda assim, na temporada 2020 Abel Braga ficou a centímetros de levar o Internacional a um sonhado título brasileiro.

Como será esta quarta passagem de Abelão pelas Laranjeiras, ainda não sabemos. Fato é que estamos falando de um gigante na história do Tricolor. Duvida? Então dá um confere, abaixo, nos feitos que a GOAL separou abaixo.

Feitos de Abel Braga no Fluminense

Abel Braga é o recordista de jogos como treinador do Flu na história do Brasileirão: esteve na área técnica do Tricolor 172 vezes em confrontos da Série A.

Considerando todas as competições, Abelão só está atrás de Zezé Moreira como treinador com mais partidas pelo Fluminense: contabiliza 329 jogos contra 497 do primeiro colocado.

Ao todo, Abel Braga conquistou 157 vitórias, empatou 73 vezes e perdeu em 96 ocasiões de acordo com números do site fluzao.xyz – especializado em estatísticas do clube. Um aproveitamento de 55.62%. No geral, foram 341 gols pró e 396 gols sofridos.

Títulos de Abel Braga como técnico do Fluminense

Tendo também um passado vitorioso pelo Fluminense na época em que foi um vigoroso zagueiro da equipe tricolor, Abel Braga detém alguns dos maiores títulos já conquistados pela equipe da rua Álvaro Chaves.

Campeão Carioca: 2005 e 2012

Campeão Brasileiro: 2012

A história agora continua. E atualizaremos aqui mesmo, em detalhes, a quarta passagem de Abelão na área técnica do Fluminense.