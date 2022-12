Quantas Copas do Mundo Pelé venceu?

Rei do Futebol, o maior jogador de todos os tempos tem números impressionantes em Mundiais

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é dono de diversos recordes, títulos e feitos. Mas não há dúvidas de que o seu histórico em Copas do Mundo é o que, junto de sua habilidade, acabou o credenciando como maior jogador de futebol de todos os tempos. Nenhum outro atleta foi campeão de três edições do Mundial da Fifa.

A primeira Copa do Mundo conquistada por Pelé foi em 1958, na Suécia. Edson tinha apenas 17 anos quando teve papel primordial para ajudar a seleção brasileira a conquistar o título pela primeira vez em sua história. Ainda um jovem destaque do Santos, o craque de Três Corações não começou como titular do Brasil mas uma premonição do destino já havia lhe encarregado, de forma aleatória, a camisa de número 10.

Pelé recebeu sua primeira chance após dois jogos daquele Mundial realizado na Suécia. Ao lado de Garrincha, com quem faria uma dupla histórica e sem derrotas pelo Brasil, entrou contra a União Soviética e não perdeu mais o status de titular: fez um gol antológico contra o País de Gales, nas quartas de final, outros três na semifinal contra a França e dois na finalíssima contra a seleção sueca. Tudo isso com 17 anos, colocando também na história o seu nome como jogador mais jovem a ser campeão mundial.

Quatro anos mais velho e ainda melhor com a bola no pé, o craque do Santos chegou para a Copa do Mundo de 1962, no Chile, como grande estrela. Fez gol na estreia contra o México, em vitória por 2 a 0, mas uma lesão na segunda partida, contra a Tchecoslováquia, o tirou de ação do restante do torneio. Sorte do Brasil que tínhamos um Garrincha na forma de sua vida, conduzindo a seleção brasileira ao seu segundo título mundial, conquista muito comemorada também por Pelé.

Depois da decepção de 1966, quando em meio a uma enorme desorganização o Brasil teve uma de suas piores participações em Copas do Mundo, Pelé chegou para a edição de 1970 querendo fazer daquela a Copa a mais emblemática de sua história. E conseguiu. Protagonista do esquadrão que sacramentou a camisa canarinho como símbolo do futebol-arte, Pelé foi o grande astro e artífice do Tri.

A Copa do Mundo no México foi a sua última pela seleção brasileira, apesar de clamores pela sua presença em 1974. Em 14 jogos de Copa do Mundo, Pelé marcou 12 gols e deu outras 10 assistências. Marcas dignas do melhor de todos os tempos.