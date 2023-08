Quando será o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil?

O evento acontecerá na sede da CBF na próxima segunda (28) que define o palco da grande final

A Confederação Brasileira de Futebol realizará na próxima segunda (28), às 14h (de Brasília), o sorteio de mando de campo que definirá se Morumbi ou Maracanã será o grande palco da partida de volta da copa mais milionária do país, a Copa do Brasil. Se já não bastasse a consagração da taça, a competição ainda premia o vencedor com uma verdadeira bolada em dinheiro, nada mais do que R$ 70 milhões de reais.

Para chegar na final, o São Paulo precisou superar o Ituano, Sport, Palmeiras e Corinthians. Já o Flamengo eliminou o Maringá, Fluminense, Athlético-PR e Grêmio.

Desde que a competição nasceu, em 1989, somente o Cruzeiro foi capaz de alcançar o bicampeonato consecutivo, feito que o Mengão buscará contra o Tricolor Paulista e assim fazer parte deste seleto grupo. Do outro lado, o maior campeão mundial brasileiro, tenta pela primeira vez erguer o título que falta em sua extensa galeria.

Outra curiosidade é que essa será a quarta vez na história que paulistas e cariocas disputarão a final. A primeira vez foi em 2004 quando o Santo André superou todas as expectativas e venceu o próprio Flamengo, no ano seguinte, outra zebra, com o Paulista batendo o Fluminense. A terceira e última foi no ano passado, com a conquista do Flamengo contra o Corinthians no clássico das nações.

Confira todos os campeões da Copa do Brasil: