Brasil 3 x 0 Jamaica: Cristiane dá show, e Brasil vence a Jamaica em estreia da Copa do Mundo

Melhor impossível. O estreou com uma vitória por 3 a 0 sobre a na manhã deste domingo (9), pela primeira rodada do Grupo C da Femininida 2019. Cristiane marcou os três gols da equipe no duelo ocorrido no Stade des Alpes, em Grenoble.

Com a resultado, a equipe comandada por Vadão fica na primeira colocação da chave, com três pontos, mesmo número da vice-líder , que venceu a por 2 a 1. O time brasileiro leva vantagem pelo saldo de gols.

O Brasil volta a jogar na próxima quinta-feira (13), diante da Austrália, às 13h (de Brasília). O confronto será no Stade de la Mosson, em .

No jogo disputado neste domingo, a equipe brasileira foi muito superior à rival desde o início. Ainda sem Marta, se recuperando de lesão, o time comandado por Vadão contou com o talento de Cristiane para assegurar o resultado. Ela marcou três vezes e foi fundamental para a construção do resultado. Andressa Alves, que também fez boa partida, ainda perdeu um pênalti no confronto.