Quando será a estreia de Fernando Diniz pelo Santos?

Treinador substitui Ariel Holan no Alvinegro Praiano e já foi apresentado no clube

O Santos tem um novo treinador. Após a saída de Ariel Holan, Fernando Diniz assume o comando do time para mudar os rumos da atual temporada. Eliminado no Campeonato Paulista ainda na fase de grupos, o Alvinegro Praiano está em uma situação um tanto quanto delicada na Copa Libertadores.

Diniz foi anunciado oficialmente na sexta-feira (7) e apresentado nesta segunda-feira (10), após assinar contrato de um ano (prorrogável por mais uma temporada). Entre a saída de Holan e a chegada do novo comandante, que também foi jogador do Santos nos anos 2000, a equipe foi treinada por Marcelo Fernandes, auxiliar técnico do clube.

Quando Fernando Diniz estreia pelo Santos?

As primeiras imagens de Fernando Diniz como técnico do Peixão! ⚪️⚫️



📸 Ivan Storti / Santos FC pic.twitter.com/YqUc0cBiMq — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 11, 2021

O primeiro desafio de Diniz como treinador do Santos será contra o Boca Juniors nesta terça-feira (11), na Vila Belmiro, jogo válido pela Copa Libertadores. A situação do Alvinegro na competição não é nada confortável. O time está em terceiro em seu grupo com uma derrota e duas derrotas nas primeiras três rodadas.

Embora o novo treinador já fique na beira do gramado nesta terça-feira, a equipe foi treinada por Fernando Diniz apenas uma vez. Apresentado na segunda-feira, o comandante trabalhou com a equipe nesta segunda-feira, embora alguns titulares que devem entrar em campo contra o Boca Juniors não tenham trabalhado. Isso porque no domingo (9), tais atletas entraram em campo para espantar qualquer chance de rebaixamento no Paulistão.

Se Diniz ainda não treinou o time como gostaria, poderá fazê-lo nas próximas semanas, quando o Santos têm apenas compromissos válidos pela Libertadores. Vale destacar, porém, que a equipe encara duas longas viagens para atuar fora de casa contra The Strongest e Barcelona-EQU.

Fernando Diniz na Libertadores

O treinador disputou a competição sul-americana apenas em uma oportunidade. No ano passado, quando esteve à frente do São Paulo e não teve um bom desempenho. Foi eliminado ainda na fase de grupos três derrotas, um empate e duas vitórias.