Quando Rodrigo Caio, lesionado, volta a jogar pelo Flamengo?

O médico do Fla, Márcio Tannure, explicou a situação do atleta em um vídeo publicado nas redes sociais do clube

O Flamengo confirmou nesta quinta-feira (22) que o zagueiro Rodrigo Caio será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo. Esta é a segunda vez nesta temporada que o jogador ficará fora dos gramados por uma lesão.

Em vídeo divulgado pelo Flamengo em seu site oficial, o Rubro-Negro confirmou que o defensor vai passar por uma artroscopia para corrigir uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo.

Quando Rodrigo Caio volta a jogar pelo Flamengo?

A volta do atleta deverá acontecer em janeiro do ano que vem, provavelmente em alguma partida do Campeonato Carioca. De acordo com o Dr. Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, a previsão de recuperação é entre seis e oito semanas. Dessa forma, o zagueiro não atuará mais pelo Mengão em 2022. Agora, o foco é realizar a cirurgia e começar a preparar o defensor para a pré-temporada de 2023.

A lesão aconteceu na derrota para o Corinthians, em São Paulo, pela Série A no dia 10 de julho. O Flamengo realizou um tratamento conservador do jogador, porém, apesar da evolução do zagueiro, o clube carioca decidiu que ele terá que se submeter a operação.

CR Flamengo

Rodrigo Caio treinou na semana do clássico contra o Fluminense. A possibilidade do zagueiro ficar à disposição no clássico chegou a ser levantada, porém, isso não aconteceu. Com muitos problemas físicos em 2022, o atleta atuou em apenas 12 partidas.

O zagueiro chegou ao Rubro-Negro em 2019 após ser comprado junto ao São Paulo. Naquela temporada, Rodrigo Caio foi peça fundamental nos títulos do Carioca, Libertadores e Copa do Brasil. Depois disso, viveu muitos problemas físicos em 2020, 2021 e 2022, tendo inclusive operado o joelho direito no começo do ano.