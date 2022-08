Quando Richarlison irá estrear pelo Tottenham?

Atacante ficou de fora do primeiro jogo oficial da temporada por conta de uma suspensão

O Tottenham venceu o Southambpton, neste sábado (06), pela primeira rodada da Premier League por 4 a 1, mas teve o desfalque do brasileiro Richarlison. O atacante que custou 60 milhões de libras, ficou de fora da estreia oficial da equipe na temporada por conta de uma suspensão.

Richarlison foi punido com um jogo de suspensão por ter jogado um sinalizador de fumaça azul para fora do campo durante partida diante do Chelsea, na temporada passada.

O incidente aconteceu logo após um gol anotado pelo atacante numa partida diante dos Blues, em maio deste ano. Durante a comemoração, ele arremessou o objeto, que havia sido atirado por um torcedor no gramado e mandou de volta para a arquibancada.

A estreia oficial do brasileiro deve acontecer na próxima rodada, no dia 14 de agosto, justamente diante do Chelsea, pela segunda rodada da Premier League, fora de casa. Vale ressaltar que o atacante já vestiu a camisa do clube durante a pré-temporada. O primeiro jogo aconteceu no dia 13 de julho, na vitória por 6 a 3 diante da seleção da K-League, principal liga da Coreia do Sul.