Quando os estádios de São Paulo voltarão a ter torcida?

Governador João Dória anuncia volta das torcidas para dia primeiro de novembro deste ano

Na manhã desta segunda-feira (16), o governador João Dória anunciou a volta do público aos estádios de São Paulo para dia primeiro de novembro deste ano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Até a data prevista para o retorno do público, é provável que a maior parte do estado já tenha sido vacinada, além do número de infectados já ter diminuido.

O que disse João Dória em relação ao retorno das torcidas?

O governador comentou sobre a continuidade das medidas sanitárias, para evitar a proliferação do coronavírus: "O futebol terá também o seu protocolo. Com a liberação dos estádios em São Paulo a partir do dia 1° de novembro, com protocolos, assim como a F1 para garantir a volta gradual e segura das torcidas nos estádios de futebol."

"Oportunamente divulgaremos isso em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a CBF (Confederação Paulista de Futebol)".

Qual foi o último jogo com torcidas no estado de São Paulo?

No dia 15 de março de 2020, em partida válida pelo Campeonato Paulista, Mirassol e Santo André jogaram o último jogo antes da paralisação das torcidas nos estádios de São Paulo.

Com vitória do Mirassol por 1 a 0, a disputa marcou a presença de 3.710 pagantes.