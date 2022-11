Quando o Liverpool quase contratou Son: "Um dos maiores erros da minha vida"

O técnico do Liverpool revelou que perder a contratação de Son Heung-min continua sendo um dos maiores erros que ele já cometeu

Após se destacar no Hamburgo e no Bayer Leverkusen, da Alemanha, o atacante sul-coreano Son Heung-Min se tornou um dos melhores jogadores no mundo atuando pelo Tottenham, da Premier League inglesa.

Em meio à notícia de que Son passará por uma cirurgia para corrigir uma fratura no olho, Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, foi questionado sobre o atacante em uma nova entrevista. O treinador comentou sobre suas habilidades e fez uma afirmação surpreendente.

O alemão admitiu ter tentado contratar Son no passado, embora não tenha especificado a data, enquanto também expressou seu otimismo sobre suas chances de estar totalmente apto para a Copa do Mundo.

Em entrevista ao canal sul-coreano KBS News, Klopp explicou: "Um dos maiores erros da minha vida foi não contratar Son Heung-min. Ele é fantástico, um sinal do futebol coreano e um dos melhores atacantes do mundo."

Ele acrescentou sobre sua recuperação para a Copa do Mundo, que começa dia 20 de novembro: "Pelo que ouvi, ele está em boa forma. Talvez se Son Heung-min jogar na Copa do Mundo usando uma máscara, não haverá problema."

Getty

Antes de ser contratado pelo Liverpool em 2015, Klopp, assim como Son Heung-min, se destacou no futebol alemão. No entanto, foi com o Mainz e o Borussia Dortmund que ganhou destaque para a Premier League.

O jogador de 30 anos, do Tottenham, é o protagonista da Coreia do Sul para a competição e, apesar de ter sofrido uma lesão no olho, deve estar apto para disputar o Mundial, no Qatar.