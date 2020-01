Quando o Flamengo estreia no Campeonato Carioca?

Rubro-Negro inicia 2020 lutando pelo bicampeonato do estadual

Após um 2019 épico, onde dominou o futebol brasileiro, o inicia 2020 com alta expectativa não só por parte dos torcedores como também da mídia. Com uma temporada intensa, na disputa de muitas competições, o rubro-negro começa o ano com quatro jogos e tendo pela frente dois clássicos em janeiro.

Com uma agenda cheia e sem muito tempo para descanso, o técnico Jorge Jesus optou por utilizar um time alternativo no , mesclando os garotos do Sub-20, atletas pouco utilizados em 2019 e algum dos reforços.

Confira as principais informações do Flamengo no Carioca!



QUANDO O FLAMENGO ESTREIA NO CAMPEONATO CARIOCA 2020?



Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo inicia no Campeonato Carioca no próximo sábado (18), às 16h (de Brasília), tendo como adversário o Macaé. O palco do primeiro jogo do ano será o Maracanã, com preços populares para atrair os torcedores.

ONDE ASSISTIR AO FLAMENGO NO CAMPEONATO CARIOCA 2020?



Fla é o atual campeão Carioca/ Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo não chegou a um acordo com a Rede Globo para a exibição das partidas em TV aberta, TV paga e pay-per-view. Desta forma, o torcedor só poderá acompanhar os duelos nos estádios.

De acordo com o jornalista Cosme Rímoli, o clube carioca pediu R$ 100 milhões para a transmissão dos jogos da equipe. No entanto, a Globo teria oferecido uma oferta de R$ 30 milhões.

Vale lembrar que o clube tinha contrato com a Globo pelo Campeonato Carioca até o ano passado e até agora não o renovou.