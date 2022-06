O novo comandante vascaíno já comandou seu primeiro treino nesta terça-feira (14); o treinador, de 48 anos, será o substituto de Zé Ricardo

O Vasco apresentou oficialmente Maurício Souza como novo técnico na tarde desta terça-feira (14). O contrato com o treinador vai até dezembro deste ano. Maurício, que tem passagens pelas categorias de base do futsal do clube, revelou torcer pela equipe da Cruz de Malta e estar realizando um sonho de infância.

Mas depois do anúncio e da apresentação do técnico, os torcedores vascaínos estão se perguntando quando o novo comandante irá estrear. A GOAL te mostra:

Quando Maurício Souza estreia como técnico do Vasco?

Maurício Souza começou a trabalhar com a equipe ainda nesta terça-feira. A estreia do treinador será no sábado, contra o Londrina, no estádio do Café, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 24 pontos, o Gigante da Colina tem um a menos que o Bahia e está a quatro do líder, Cruzeiro. O time carioca é o único invicto do torneio, com seis vitórias e seis empates em 12 jogos.

Maurício se destacou à frente da base do Flamengo, com a qual conquistou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior e um Brasileiro sub-20. No time principal, ele também teve oportunidades como interino. Seu último trabalho foi como auxiliar do Athletico-PR. Já com o Cruzmaltino, o treinador atuou nas categorias de formação do futsal, em 2007.