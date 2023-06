Quando Lionel Messi estreia pelo Inter Miami?

O argentino deve fazer sua primeira partida no Estados Unidos em julho; ingressos para a possível estreia já estão esgotados

Lionel Messi está perto de começar uma nova fase de sua carreira, atuando longe dos holofotes do futebol europeu pela primeira vez em sua carreira profissional. O argentino, agora, se prepara para sua estreia nos Estados Unidos, onde vai defender o Inter Miami na MLS.

Anunciado no último dia 7 de junho por seu novo clube, Lionel Messi surpreendeu - e frustrou - muita gente ao escolher os Estados Unidos para seguir sua carreira. Aos 35 anos, havia grande expectativa para que o argentino voltasse ao Barcelona, mas a vontade de um final de carreira mais tranquilo falou mais alto na hora da escolha.

Agora, então, muitos novos olhos devem se voltar à MLS, liga estadunidense de futebol, que terá um dos principais atrativos do esporte. E a expectativa para isso é grande, com diversos ingressos já vendidos para a temporada do novo time de Messi, com valores mais altos do que os que vinham sendo praticados.

No entanto, ainda não existe certeza quanto ao primeiro jogo do atacante nos Estados Unidos. Vindo de uma temporada no PSG, Messi, no momento, está de férias na Argentina, e deve ficar um tempinho em seu país antes de se apresentar ao novo clube, que ainda não marcou uma data para ter o jogador à disposição.

Existe uma expectativa de que Messi faça sua primeira atuação nos Estados Unidos de maneira semelhante à de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, em um jogo comemorativo. Isso porque, em 20 de julho, um time de estrelas da MLS vai enfrentar o Arsenal, em Washington, e pode ser que o argentino esteja entre os nomes à disposição de Wayne Rooney, treinador deste "all-stars".

Já a estreia oficial de Messi deve depender da participação ou não no amistoso, uma vez que o Inter Miami tem um jogo marcado para o dia seguinte. No dia 21 de julho, o time enfrentar o Cruz Azul, do México, pela Leagues Cup, e os ingresso para esta partida já estão esgotados, mesmo com preços bem altos (partindo de US$ 350 (aproximadamente R$ 1.723), tamanha é a expectativa dos torcedores para ver o craque com a camisa de seu novo time.