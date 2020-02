Quando Honda estreia pelo Botafogo?

A torcida aguarda ansiosamente a estreia do japonês, mas ele ainda não está regularizado na CBF

Na expectativa para a estreia do reforço japonês Keisuke Honda, o torcedor botafoguense vai ter que esperar mais um pouco.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A ideia do técnico Paulo Autuori era que a estreia do meia acontecesse já na primeira rodada da , contra o Boavista, no domingo (1), mas a documentação do jogador não ficou pronta a tempo.

Mais times

Em coletiva, Autuori garantiu que Honda está em boa forma física e em plena condição de jogo, ressaltando que o úncio empecilho para a estreia é realmente a burocracia; "Ele vai estar em condições de estrear assim que estiver regularizado fora de campo".

Mais artigos abaixo

O regulamento do Campeonato carioca prevê que, para poder jogar, o atleta deve estar inscrito no BIRA (sistema de inscrições da Federação de Futebol do Rio), para poder aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF - até um dia antes do início da rodada, ou seja, quinta-feira (28).

Por conta do Carnaval, os trâmites do visto internacional de Honda atrasaram, segundo o Lance!. Com isso, a expectativa alvinegra é que a regularização de Honda saia até o clássico contra o , no dia 7 de março, para que ele finalmente possa fazer a sua estreia.