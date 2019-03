Quando foi a última vez que o Corinthians teve pênalti a favor

Alvinegro ainda não teve pênalti marcado em 2019

17 de outubro de 2018. Esse é o dia que o teve o último pênalti marcado a favor . De lá para cá, a equipe comandada por Carille é o único clube entre os 12 grandes do futebol brasileiro que ainda não balançou as redes com a penalidade máxima.

Desta forma, a Goal relembra com detalhes o momento da infração e os números do time de lá para cá.

Quando e como?



Foto: Getty Images

Durante a decisão da Copa do entre Corinthians e , em um lance discutível no início do segundo tempo, Thiago Neves disputou a bola com Ralf dentro da área e o árbitro Wagner Nascimento Magalhães deixou a partida seguir, mas foi chamado a atenção pelo VAR.

Após revisar o lance, o árbitro assinalou o pênalti a favor do Corinthians, convertido por Jadson. O lance agitou a web, com os torcedores rivais indicando um suposto favorecimento ao clube paulista. No entanto, O Cruzeiro acabou campeão: venceu por 2 a 1 e conquistou o hexa da .

Brasileirão 2018



Foto: Ag. Corinthians

Se em 2019 o Corinthians ainda não obteve um pênalti a seu favor, em 2018 o retrospecto também não ficou muito atrás.

Durante as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista teve apenas uma infração marcada dentro da grande área. Ao lado do Paraná, o Corinthians foi o clube que menos teve pênalti apitado na competição.

O lance ocorreu ainda no primeiro turno durante a goleada aplicada sobre o em São Januário, no dia 29 de julho. Aos 31 minutos do segundo tempo, Mateus Vital foi derrubado e Jadson converteu o terceiro gol da equipe. A partida terminou 4 a 1 para os corintianos.