Quando Diego Costa estreia pelo Botafogo?

Veja quando o centroavante poderá jogar sua primeira partida pelo Glorioso

Apresentado pelo Botafogo na última quarta-feira (16), Diego Costa já vive a expectativa de estrear pelo clube. O centroavante impressionou a comissão técnica pelo seu bom condicionamento físico. No entanto, ele não entra em campo desde o último dia 20 de maio, quando defendeu o Wolverhampton em partida do Campeonato Inglês contra o Everton.

Teoricamente, o atacante de 34 anos já pode jogar contra o São Paulo, em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, já que está oficialmente regularizado e com o nome publicado no BID da CBF. Resta saber se o técnico português Bruno Lage irá relacionar o jogador para o confronto contra os paulistas.

Vale lembrar que Diego Costa foi contratado pelo Botafogo para ser uma opção a Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, e ficará sem atuar por algumas semanas.