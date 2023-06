Quando é a convocação da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo de 2023?

Seleção estreia no Mundial no dia 24 de julho, contra o Panamá

A Copa do Mundo feminina de 2023 está se aproximando, com o início marcado para o dia 20 de julho. As 23 jogadoras selecionadas pela treinadora Pia Sundhage para representar a seleção brasileira no Mundial realizado na Nova Zelândia e na Austrália serão anunciadas nesta terça-feira (27), às 16h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A convocação desta terça-feira também será válida para o último amistoso da seleção brasileira antes do Mundial, contra o Chile no dia 2 de julho, às 10h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

No Mundial, a seleção brasileira realiza a sua estreia no dia 24 de julho, contra o Panamá, às 8h (de Brasília), no Estádio Hindmarsh, na Austrália. Além do Brasil e da seleção panamenha, França e Jamaica completam o Grupo F da Copa do Mundo.