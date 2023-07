Quando Bruno Lage estreia como treinador do Botafogo?

Treinador ainda não tem condições de estrear contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (15)

O Botafogo definiu o seu novo técnico para a sequência da temporada de 2023. Bruno Lage foi apresentado pelo norte-americano John Textor, dono da SAF do Alvinegro, na última quarta-feira (12), mas terá que esperar mais um pouco para fazer a sua estreia pela equipe carioca, ainda sem data definida.

Neste sábado (15), na partida diante do Red Bull Bragantino pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda será comandado pelo treinador interino Cláudio Caçapa, com o "ciclo" Bruno Lage se iniciando na próxima segunda-feira, de acordo com o diretor de futebol alvinegro André Mazzuco, em entrevista ao Charla Podcast.

De acordo com o portal O Globo, a estreia do treinador no Alvinegro pode acontecer apenas na 17ª rodada do Brasileirão, contra o Coritiba, no dia 30 de julho. A demora seria ocasionada pelo processo do visto de trabalho do português, mas o Glorioso tenta agilizar o processo para a estreia do treinador ocorrer antes.