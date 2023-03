Quando Bruno Henrique vai voltar a jogar?

Atacante treina com o grupo, evoluí bem, mas Flamengo prega cautela com retorno aos gramados

No início de março, o torcedor Rubro-Negro recebeu uma grande notícia com a alta médica de Bruno Henrique. O atacante, que sofreu uma grave lesão no joelho em junho de 2022, teve alta médica e voltou a treinar com o grupo. No entanto, ainda não há uma data prevista para que o jogador esteja apto a entrar em campo.

O jogador já treina com o elenco do Flamengo, mas, segundo soube a GOAL o clube prega cautela e não crava uma data de retorno para controlar a ansiedade de Bruno Henrique, que vive a expectativa para estar novamente em campo.

Oficialmente, o clube mantém o prazo inicial dos 12 meses, que completa em junho deste ano, mas o atacante vem evoluindo bem, cada vez mais fazendo trabalhos completos com o elenco. A ideia, no entanto, é não gerar mais ansiedade no jogador e na própria comissão técnica.

A comissão técnica espera pelo retorno de Bruno Henrique e entende que será um grande acréscimo ao elenco. Vitor Pereira vê o atacante com grande presença de área e promete avaliar a possibilidade de utilizar o jogador mais vezes como centroavante, posição que já atuou várias vezes com a camisa do Flamengo.