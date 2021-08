Quando Andreas Pereira vai estrear pelo Flamengo?

O meio-campista, emprestado pelo Manchester United, já foi anunciado pelo Rubro-Negro

Andreas Pereira é o novo reforço do Flamengo. Com 25 anos, o jovem nascido em Duffel, na Bélgica, atua no futebol europeu desde as categorias de base, mesmo sendo filho de pais brasileiros e defendendo a Amarelinha.

Emprestado pelo Manchester United, clube que defende desde 2014, ainda que não tenha tido tanto sucesso nos profissionais, chega ao Fla com a expectativa de finalmente ter tranquilidade de mostrar o talento que o levou até a seleção brasileira, em 2018 - já que estava sendo cortejado para defender a Bélgica.

Seguindo os passos de outros jovens que vieram do futebol europeu e desabrocharam no Flamengo, como Gerson e Pedro, muitos esperam que o meio-campista possa mostrar a sua técnica em um jogo menos intenso, como é o Brasileirão.

Assim, boa parte da torcida do Flamengo já começa a se perguntar: quando será a estreia de Andreas Pereira pelo Mengão? O atleta está em condições de jogo ou ainda precisará de muito tempo para ganhar condicionamento físico?

Não deve demorar para que o novo reforço do clube esteja à disposição de Renato Gaúcho: segundo informações do GE, a expectativa é que o meio-campista já possa atuar contra o Grêmio, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

Mengo é paixão, religião! A Nação te espera de braços abertos. Seja bem-vindo, Andreas Pereira! #NasciFlamengo pic.twitter.com/CNj9PXhNkU — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2021

Ainda que Andreas tenha desembarcado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (4), o jogador já vinha treinando no Manchester United antes de ser negociado com o clube carioca e está em forma. Para a próxima quarta-feira (25), o atleta já pode até sair jogando em sua estreia na Gávea.

Antes de qualquer coisa, porém, o Flamengo volta aos gramados neste domingo (22), contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Sem Andreas Pereira, mas com a chance de ganhar um lugar no G-4 no Brasileirão.