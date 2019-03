Andreas Pereira renova por mais um ano e ganha tempo para se firmar no United

Contrato do meia se encerraria no fim da temporada e poderia causar saída de graça dos Diabos Vermelhos

Andreas Pereira prorrogou seu vínculo com o por mais um ano. É o que garante o jornal inglês Evening Standard.

De acordo com a publicação, o contrato de Andreas com a equipe se encerraria no fim da temporada atual e o novo vínculo é visto como um "voto de confiança" para o brasileiro, que ainda não garantiu seu lugar na equipe mesmo após empréstimos para Granada e nas duas últimas campanhas.

Confira os números de Andreas Pereira na temporada atual da Premier League:

Ole Gunnar Solskjaer, técnico dos Red Devils, confirmou que pretende explorar o talento do meia como um armador recuado mesmo após fazer testes com Pereira mais adiantado.

"Talvez consigamos encontrar uma posição adequada para ele. O vejo atuando mais como um camisa 8 que um 10", confirmou o norueguês em entrevista coletiva recente.

Na temporada atual, o camisa 15 entrou em campo 14 vezes, marcou um gol e deu uma assistência entre jogos da Premier League, e .