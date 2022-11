Quando a seleção brasileira chega no Qatar para a Copa do Mundo?

Delegação brasileira será a última a desembarcar em Doha, segundo a programação da FIFA

A delegação da seleção brasileira começou a se apresentar neste domingo (13), em Turim, na Itália, onde dá o ponta pé inicial na preparação para a estreia na Copa do Mundo do Qatar. A equipe de Tite vai utilizar a estrutura da Juventus até o dia 19, quando embarca para Doha.

Os primeiros jogadores a chegarem foram Everton Ribeiro, Pedro e Weverton, o trio que atua no Brasil. Eles viajaram ao lado da comissão técnica, que saiu do Rio de Janeiro rumo à Turim. Os atletas que atuam na Europa se apresentam nesta segunda (14) e terça-feira (15), respectivamente.

Desde que a Granja Comary foi inaugurada, em 1987, esta é a segunda vez que a seleção brasileira não treinará por lá durante a preparação para a Copa do Mundo. O CT da Canarinho só não recebeu a delegação brasileira antes da Copa do Mundo de 2006.

A decisão de não utilizar a Granja Comary se deu pelo pouco tempo de preparação antes da estreia do Brasil no Mundial do Qatar. Serão apenas 10 dias com o elenco completo antes da partida diante da Sérvia, pelo primeiro jogo da fase de grupos.

O Brasil será a última seleção a desembarcar em Doha, segundo a programação divulgada pela FIFA. A delegação da seleção brasileira viaja para o Qatar no dia 19 de novembro e estreia no dia 24, diante dos sérvios.