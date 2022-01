Quando a camisa do Atlético-MG passa a ser Adidas?

O Clube Atlético Mineiro não mudará seus uniformes neste início de 2022. A Adidas vai assumir a confecção das peças apenas em julho. Enquanto isso, o Galo continuará entrando em campo com os uniformes da temporada passada, assinados pela Le Coq Sportif, marca francesa.

O contrato com a Le Coq vai até 30 de junho, e até a data, o clube continuará usando as vestimentas da temporada anterior, sem a intenção de lançar uma nova linha para a temporada atual. Leandro Figueiredo, diretor de negócios do Atlético, comentou sobre o assunto:

“O nosso contrato com a Le Coq vai até 30 de junho deste ano. Até este período, não iremos lançar uma nova camisa de jogo. Permaneceremos com a que nós temos. Até porque foi uma camisa muito vitoriosa em 2021, e para os supersticiosos é interessante.”

Com a fornecedora francesa, o Atlético tem uma parceria de sucesso. A empresa assumiu os uniformes do clube em 2020, mas foi em 2021 que a relação, de fato, entrou para a história.

Com as vestimentas da marca, que também tem um galo como símbolo, o Alvinegro de BH conquistou o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, além de também se sagrar campeão do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil, conquistando a tríplice coroa na temporada.

Com a Le Coq, o clube viu o “Manto da Massa” explodir. O projeto consiste em lançar terceiras camisas baseadas em um concurso, onde são os torcedores que criam os designs e concorrem em votação pela internet. Leandro Figueiredo confirmou que o clube vai ter uma terceira edição do projeto nesse ano, respeitando o contrato:

“Teremos o Manto da Massa no primeiro semestre, estamos aquecendo as turbinas. As nossas camisas serão lançadas em julho, na virada de marca para a Adidas. A gente começa a receber camisas da fábrica, ficamos um bom período sem abastecimento. E a partir desta sexta-feira, haverá novas ondas de entregas de camisas nas nossas lojas.”

A Adidas ainda não deu pistas sobre como será o novo uniforme do clube de Minas em julho, mas comentou que também pretende lançar uma terceira camisa para o Atlético ainda esse ano.