Qual o salário de Jude Bellingham e quanto o Real Madrid pagou pelo inglês

Meio-campista inglês assina por seis temporadas com o time do Real Madrid após se destacar no Borussia Dortmund

O Real Madrid anunciou a contratação do meio-campista Jude Bellingham, que atuou nas últimas temporadas no Borussia Dortmund, da Alemanha. Nesta temporada europeia, o meio-campista inglês foi eleito o Melhor Jogador da Bundesliga e ter terminou em segundo lugar na votação do Golden Boy nas últimas duas temporadas.

No acordo, o time merengue acertou um contrato até junho de 2029, válido por seis temporadas. Conforme apurou a GOAL, o Real Madrid vai desembolsar 100 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões) pelo jogador.

A equipe realizará o pagamento em prestações que variam entre 20 e 25 milhões de euros. No entanto, o Borussia Dortmund anunciou que a transferência foi acordada em 103 milhões de euros (R$ 543 milhões), que serão pagos em várias parcelas, às quais serão adicionados no máximo 30% das variáveis sobre o valor fixo. Ou seja, a contratação de Bellingham, no máximo, custará ao Real Madrid 133,9 milhões de euros.

O salário do jogador não foi divulgado, embora alguns meios de comunicação afirmem que ele ganhará cerca de sete milhões de euros por temporada. Quanto ao número, Jude Bellingham usou o número 22 no Borussia Dortmund e na Inglaterra. Esse número é de Antonio Rüdiger, então ele deve escolher outro, a menos que o alemão o dê a ele.

Bellingham se junta, assim, ao meio-campo mais promissor da Europa, ao lado de Federico Valverde, Eduardo Camavinga e Aurelién Tchouaméni. Em sua primeira temporada, dividirá o vestiário com dois dos melhores de todos os tempos na posição: Tony Kroos e Luka Modric.

No Borussia Dortmund, o jogador atuou atrás do atacante com muita liberdade, mas, por exemplo, na Inglaterra, tem jogado por dentro, como um volante.