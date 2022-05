Qual o salário de Mbappé? Quanto ganha o atacante francês?

A renovação de contrato entre Kylian Mbappé e o PSG não surpreendeu apenas pela recusa do jogador em assinar com o Real Madrid, mas também pelo valor oferecido como salário para o atacante de 100 milhões euros por ano pelas próximas três temporadas, o equivalente a aproximadamente R$ 515 milhões na cotação atual. O valor foi revelado pelo jornal francês Le Parisien.

Com o salário que terá pelas próximas três temporadas, o atacante vai embolsar nada menos que R$ 16,40 por segundo, ou R$ 980,40 por minuto. Sendo assim, o jogador, que é um dos destaques da equipe na atual temporada, em 75 segundos, ganhará R$ 1.225,50 superando o valor de um salário mínimo no Brasil que é de R$ 1.212.

Segundo a imprensa francesa, o Paris também desembolsou 300 milhões de euros em luvas, uma espécie de bônus, apenas para convencer o atleta a ficar e assinar o contrato de permanência, mas que não é considerado oficialmente um salário.

Ou seja, na prática, para manter o atacante em seu elenco até 2025, a equipe parisiense e o governo do Qatar, que é o proprietário do clube, terão de desembolsar um total de 250 milhões de euros (quase R$ 1,3 bilhão). Isso sem contar bônus pagos por objetivos atingidos, como eventuais títulos da Liga dos Campeões da Europa e prêmios de melhor jogador do mundo.

Com a renovação de Mbappé, o PSG agora paga os três maiores salários do futebol mundial, já que o terceiro colocado do ranking, o argentino Lionel Messi, que fatura 40,5 milhões de euros (R$ 208,5 milhões) por temporada, também é jogador do clube.

O valor exorbitante pago ao jogador somado à folha salarial da equipe é motivo de questionamento por parte da La Liga, entidade responsável pela organização das competições do futebol espanhol, que deve fazer uma denuncia contra o Paris Saint-Germain, por descumprir regras de fair-play financeiro para renovar com o atacante.

"O que o PSG está fazendo, renovando com Mbappé por uma grande quantidade de dinheiro (a saber de onde ele vem e como isso é pago) depois de ter prejuízo de 700 milhões de euros nas últimas temporadas e ter uma folha salarial de 600 milhões é um insulto ao futebol. Al-Khelafi (presidente do PSG) é tão perigoso quanto a Superliga", escreveu, em referência a tentativa de alguns clubes europeus de formarem uma liga separada das competições nacionais e da Uefa.