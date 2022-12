Torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol é a principal competição de base do futebol brasileiro

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os critérios que os clubes terão que ter para a Copa São Paulo 2023. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha, abre a temporada 2023 do futebol brasileiro no dia 2 de janeiro.

Ao todo, serão 128 times e mais de 3.500 jovens em busca do título de campeão na competição de base mais importante do país. O torneio se encerra no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Pensando nisso, a GOAL te mostra o limite de idade para disputar a Copinha.

Qual o limite de idade dos jogadores da Copinha 2023?

SE Palmeiras

De acordo com o regulamento publicado pela FPF, para participar desta edição da Copinha, os atletas devem ter nascido entre 2002 e 2007. Dessa forma, o torneio pode ter jogadores de 15 até 21 anos completados em 2023.