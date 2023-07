Qual é a lesão de Luis Suárez no Grêmio?

Atacante tem sentido dores e não vive sua melhor fase física devido a essa questão

No encontro entre Grêmio e Botafogo deste domingo (09), válido pelo Campeonato Brasileiro 2023 o atacante do Tricolor gaúcho Luis Suárez era dúvida para compor a equipe. Em câmera da TV Globo, antes da transmissão do duelo, foi possível ver o uruguaio com aparência de dor durante o aquecimento.

Isso se deve ao fato de o centroavante possuir uma artrose no joelho direito, como relatou o jornal ZeroHora, do Rio Grande do Sul. Seu staff queria que ele se tratasse na Espanha, mas, para o Grêmio, a opção está fora de cogitação no momento, já que o grupo conta com apenas o uruguaio nesta posição.

O técnico do Tricolor, Renato Portaluppi, inclusive, também comentou sobre o caso, relatando que "espera que as coisas possam se resolver da melhor maneira para que continuem tendo o Suárez no time". Pela equipe, o atleta marcou 16 gols em 30 partidas, pela qual possui contrato até 2024.