Qual foi o último título do Manchester United?

A GOAL destaca a última conquista dos Red Devils em sua história; confira

Quando falamos em futebol inglês, não tem como deixar de lado o Manchester United, uma das equipes mais tradicionais do mundo. Maior vencedor do Campeonato Inglês, competição considerada sempre uma das mais disputadas do planeta, o time vermelho de Manchester também é o segundo com mais títulos da FA Cup (a Copa Inglesa). Além disso, já levantou por três vezes a taça da Champions League. Outro dado interessante, para dar um pouco da dimensão desta potência, o United está entre os três times mais ricos e com maior número de torcedores em todo o mundo.

Por causa de suas glórias e conquistas, a equipe foi considerada pela Fifa como a 2ª maior do século XX, além de ter sido eleita o maior entre os clubes ingleses. A grandiosidade do Manchester United reflete na quantidade de fãs ao redor do mundo: aproximadamente 653 milhões, segundo pesquisa da Kantar.

Mas, afinal, qual foi o último título do United? A GOAL te mostra.

Qual foi a última conquista do Manchester United?

O último título dos Red Devils aconteceu na temporada 2016/17, sob comando de José Mourinho, quando ganharam a Liga Europa contra o Ajax, pelo placar de 2 a 0, com gols de Pogba e Mkhitaryan.

De lá pra cá, o time acumulou muitas frustrações, como vices na Copa da Inglaterra e na Premier League, além de eliminações precoces na Champions League. Nesse meio tempo, o clube contou com grandes nomes do futebol, como Zlatan Ibrahimovic, Lukaku, Schweinsteiger e Pogba. Porém, nenhum desses jogadores deixaram saudade entre os torcedores do Manchester United, que não se encontrou após saídas de grandes ídolos.

Para tentar mudar essa história, o clube contratou um jogador que está trazendo uma nova esperança. Trata-se do brasileiro Casemiro, vindo do Real Madrid. Ele está encarregado de liderar uma nova geração, que vê o seu rival Manchester City, se destacar a cada ano.

O período de seca, agora, é superior ao do início da Era Alex Ferguson, quando a equipe ficou sem conquistar títulos entre a temporada 1984/85, com a taça da FA Cup, e só voltou a levantar o mesmo troféu em 1989/90.

A equipe que agora é treinada por Erik ten Hag está no play-off eliminatório da Europa League, além de ocupar a 3ª colocação da Premier League. A maior chance de título da temporada é na Copa da Liga Inglesa, já que o time está na final junto com o Newcastle. A decisão ocorre no dia 26 de fevereiro, em Wembley, a partir das 13h30 do horário de Brasília.