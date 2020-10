Qual foi a última vez que o Flamengo perdeu um clássico contra os rivais cariocas?

Rubro-Negro venceu o Vasco da Gama no clássico desse sábado (10) e aumentou a freguesia do Cruz-Maltino

Com a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama, o continuou sua série vencedora contra um dos maiores rivais cariocas. O resultado positivo sobre o Gigante da Colina fez com o amargasse mais uma partida sem ganhar do atual campeão brasileiro e da América do Sul.

O vem bem contra os maiores rivais cariocas. Com exceção do , que venceu o Fla em 2020, os outros dois rivais já amargam algum tempo desde que sentiram o sabor da vitória contra a equipe da Gávea.

Há quanto tempo o Flamengo não perde para seus rivais estaduais? A Goal responde.

Há quanto tempo o Flamengo não perde para o ?

A última vez que o Botafogo venceu o Flamengo foi em 10 de novembro de 2010, pela 33ª rodada do Brasileirão. Jogando no Nilton , o saiu vencedor por 2 a 1, com gols de Erik e Leo . Pelo lado do Flamengo, Vitinho descontou.

Há quanto tempo o Flamengo não perde para o Fluminense?

O Fluminense é o clube que venceu o Mengão mais recentemente. Em 29 de janeiro de 2020, o venceu o clube da Gávea por 1 a 0, com gol de Nenê. Mas essa partida foi marcada por uma curiosidade: nenhum jogador do time principal estava em campo e nem mesmo Jorge Jesus esteve no banco de reservas. Ainda assim, esse duelo, contado oficialmente, teve uma vitória Tricolor.

Em 8 de julho de 2020, o Fluminense conquistou o título de campeão da sobre o Flamengo. Entretanto, esse duelo não conta como uma vitória pois o jogo acabou empatado. O resultado foi decidido nos pênaltis, nos quais o Flu levou a melhou e venceu por 3 a 2. Porém, para fins de estatística, o jogo acabou empatado.

A última vitória com o Flu enfrentando a equipe principal do Flamengo veio em 2019. No dia 14 de fevereiro do ano passado, Luciano balançou as redes já nos acréscimos da segunda etapa e deu a vitória sobre os então comandados de Abel Braga.

Há quanto tempo o Flamengo não perde para o ?

O jejum de vitórias do Vasco da Gama sobre o rival é bastante incômodo para os vascaínos. Já são 16 jogos em que o Cruz-Maltino não deixa o campo vitorioso contra o Fla. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo aconteceu em 24 de abril de 2016, quando Andrezinho e Riascos garantiram o triunfo por 2 a 0 na semifinal do . À época, o Vasco era comandado por Jorginho.