Qual foi a lesão de Paulinho e quando ele volta ao Corinthians?

Meio-campista passou por exames de imagem e já sabe a gravidade da lesão no joelho

Após exames de imagem realizados na última segunda-feira (5) no CT Joaquim Grava, o departamento médico do Corinthians constatou uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo do camisa 15 do Timão. O volante precisará passar por nova cirurgia e não tem prazo divulgado para voltar aos gramados. Dificilmente ele retorna ainda na temporada de 2023.

A lesão foi detectada no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, mesmo joelho que Paulinho precisou operar no ano passado devido a uma ruptura ligamentar. Na oportunidade, a lesão o afastou dos gramados por sete meses na temporada 2022.

Desta vez, a lesão aconteceu na partida contra o Argentinos Juniors, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no dia 24 de maio. Após uma dividida com o camisa 10 Gastón Verón, o jogador automaticamente levou a mão ao joelho e pediu a substituição imediata. O procedimento cirúrgico vai acontecer nos próximos dias.

Ídolo recente da história do Corinthians, Paulinho foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, além de levantar as taças do Brasileirão em 2011 e do Paulista de 2013. Nesta temporada, Paulinho marcou apenas dois gols, ambos no Paulistão.