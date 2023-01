Veja quais são as medidas de um campo de futebol

É verdade que nem todos os campos têm as mesmas dimensões. E embora o regulamento do futebol deixe uma certa margem em termos de medidas, existem vários parâmetros que devem ser respeitados.

O tamanho do campo de futebol precisa seguir diversas obrigações para ser considerado oficial pela Fifa. As medidas vão além do comprimento e largura apenas, porque são consideradas até mesmo as dimensões do círculo central e área do escanteio.

Qual é o tamanho de um campo de futebol oficial?

Getty Images

Pelas regras da Fifa, o tamanho oficial de um campo de futebol é de no máximo 120m e no mínimo 90m no comprimento e na largura no mínimo 45m e no máximo 90m. No entanto, a medida para um jogo oficial internacional é de 100m a 110m no comprimento e a largura máxima de 75m e mínima de 64m.

O ponto central de um campo de futebol será encontrado exatamente no ponto médio do círculo central, cuja circunferência é desenhada com um raio de cerca de 9,15m.

Por um lado, existe a área de gol, também conhecida como 'a pequena área', que consiste em duas linhas perpendiculares à linha de gol que são traçadas a 5,5m da parte inferior de cada trave. Do outro, 'a grande área', cujas linhas são traçadas a 16,5 metros . Além disso, inclui a marca do pênalti, que fica localizada a exatos 11 metros do gol.